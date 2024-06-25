Rafa Silva, Beşiktaş için İstanbul'a geldi: Zaferler kazanmak için buradayım

Beşiktaş, Rafa Silva transferini KAP' bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Son 8 yılı ülkesinde Benfica'da geçiren Rafa Silva, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi.

Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.

Rafa Silva İstanbul'da

Siyah-beyazlı kulüple transfergörüşmeleri yapmak için ikinci başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ile birlikte Portekiz'den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 31 yaşındaki oyuncuyu, çok sayıda taraftar karşıladı.

Beşiktaş forması giyerek havalimanından çıkan Rafa Silva, Feyyaz Uçar ve Hüseyin Yücel'le birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlarımızla zafer kazanmak için buradayım"

Taraftarlara kendisini karşıladıkları için teşekkür eden Portekizli futbolcu, "Burada olmak benim için çok önemli. Sayın başkan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum, bana güvendi. Taraftarlarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayım." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Portekiz'in yıldız isimlerinden Rafa Silva'yı uzun süren görüşmelerin ardından İstanbul'a getirdiklerinin altını çizerken, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise transferlerin devam edeceğine dikkati çekerek, "Hayırlı olsun. Bugünler daha kötü günlerimiz, daha iyi günler göreceğiz. Hep beraber burada daha çok buluşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından taraftarlarla bir araya gelen Rafa Silva, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.