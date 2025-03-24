Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Süper Lig'de maçların erteleneceği iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Süper Lig'de maçların erteleneceği yönündeki iddialara açıklama geldi. TFF, maçların erteleneceği iddialarını yalanladı.
TFF'nin konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."