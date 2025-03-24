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Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Süper Lig'de maçların erteleneceği iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır" denildi.

Haber Merkezi
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Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF açıkladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Süper Lig'de maçların erteleneceği yönündeki iddialara açıklama geldi. TFF, maçların erteleneceği iddialarını yalanladı. 

TFF'nin konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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