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Tedaviye cevap vermeyen genç kaleci Berkin Arslanoğulları'nın bacağı kesildi

Bir süredir kemik kanseriyle mücadele eden Union Berlin'in 19 yaşındaki genç kalecisi Berkin Arslanoğullar'nını, kemoterapi tedavilerine yanıt vermemesi nedeniyle doktorlar bacağının kesilmesine karar verdi.

Haber Merkezi
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Tedaviye cevap vermeyen genç kaleci Berkin Arslanoğulları'nın bacağı kesildi
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Union Berlin'in 19 yaşındaki genç kalecisi Berkin Arslanoğulları, kemik kanseriyle sürdürdüğü zorlu mücadelesinde kötü bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Yoğun kemoterapi tedavisi gören genç oyuncunun, tedavilere yanıt vermemesi nedeniyle doktorlar bacağının kesilmesine karar verdi. Sözcü'de yer alan habere göre, geçen sezon Union Berlin'in UEFA Gençlik Ligi kadrosunda yer alan Berkin, kısa süre önce kansere yakalanmış ve tedavi sürecine başlamıştı.

Union Berlin kulübü, genç kalecinin geçirdiği ağır ameliyatın ardından Berkin ve ailesi için bir destek kampanyası başlattı. Kulübün yaptığı açıklamada, Berkin'in ailesinin bu süreçte işlerine gidemediği ve mevcut konutlarının engelli bireyler için uygun olmadığı vurgulandı.

Berkin'in yeni hayatına daha kolay uyum sağlayabilmesi için maddi yardıma ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek, kulüp tarafından bir bağış kampanyası başlatıldı.

Union Berlin, Berkin Arslanoğulları ve ailesine bu zorlu dönemde destek olunması için tüm taraftarlarına ve futbol camiasına dayanışma çağrısında bulundu.

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