Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programını açıkladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunun yarı final maç programını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada maçlar 22-24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar 20.30'da başlayacak.
Kupa'nın yarı finalinde Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı şöyle:
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