  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
Takip Et

Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunun yarı final maç programını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada maçlar 22-24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar 20.30'da başlayacak.

Kupa'nın yarı finalinde Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe mücadele edecek. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı şöyle:

FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağıFIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağıSpor
Benzin indirimi tabloya yansıdı: İşte 11 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin indirimi tabloya yansıdı: İşte 11 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne para cezasıPFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne para cezasıSpor
İzmir'de toplu taşımaya zam! İşte yeni ücretler...İzmir'de toplu taşımaya zam! İşte yeni ücretler...Ekonomi

 

Spor
FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı
FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne para cezası
Liverpool, Muhammed Salah ile sözleşme uzattı
Liverpool, Muhammed Salah ile sözleşme uzattı
Adana Demirspor Başkanı Durak sessizliğini bozdu: Yapayalnız savaşıyorum
Adana Demirspor Başkanı Durak sessizliğini bozdu: Yapayalnız savaşıyorum
Ziraat Bankkart, CEV Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu
Ziraat Bankkart, CEV Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu
Sivasspor-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF'de...
Sivasspor-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF'de...