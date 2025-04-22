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Victor Osimhen, Manchester United yolunda

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in geleceğine yönelik iddialar devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Osimhen için Manchester United'ın büyük bir çaba sarf ettiği ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Victor Osimhen, Manchester United yolunda
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Trendyol Süper Lig'de sezona damga vuran isimlerden Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen'le Avrupa'dan birçok dev kulüp ilgileniyor.

Premier Lig'den Manchester United ve Chelsea, İtalya Serie A'dan ise Juventus, Osimhen'le en ciddi şekilde ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız golcü geleceğine yönelik kararı henüz vermiş değil.

Manchester United, transferi bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor

Galatasaray, Osimhen'i kadrosunda tutmak isterken İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Manchester United, transferi bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Haberde, Juventus'un Ademola Lookman'ın transferini bitirmeye yaklaştığına ve Manchester United'ın da Osimhen için görüşmelerine devam ettiği belirtildi. Ek olarak maaş konusunda temel bir anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Manchester United, Victor Osimhen'i kadrosuna katması halinde Napoli'ye serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödeyecek. Osimhen transferinin gerçekleşirse Manchester ekibinin golcüsü Rasmus Hojlund'un da yeniden Serie A'ya dönebilmesi için fırsat oluşabileceği aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 34 maçta süre alan Victor Osimhen, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 6 asist kaydetti. Osimhen, Süper Lig'de 21 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

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