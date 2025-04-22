Ünlü maden suyunda dışkı kaynaklı bakteri tespit edildi

Fransa'nın Gard bölgesinde üretilen Perrier marka maden sularında insan ve hayvan dışkısından bulaşabilen enterobakteri tespit edildi. İncelemeler sonucunda hazırlanan rapora göre, kirlilik 75 cl'lik şişelerde tespit edildi.

Uzmanlar bakterilerin idrar yolu enfeksiyonları, kan zehirlenmesi, şiddetli ishal ve mide-bağırsak enfeksiyonları gibi hastalıklara neden olacağını belirtti. Şirket, 'üretim hattında teknik bir müdahale' sonrasında olayın oluştuğunu söylerken, hidrologlar Perrier'in suyunun maden suyu statüsü için gerekli olan orijinal saflığını kaybettiğini vurguladı.

Geçen yıl iki milyon şişe imha edilmişti

Bölgesel sağlık ajansı, Gard valisinin Perrier'in suyunu "doğal mineral su" olarak pazarlama hakkını geri çekmesini önerdi. Kurum, "Etkilenen şişelerin tamamen imha edilmesi düşünülebilir" dedi. Hidrologlar, Perrier'deki tüm sondaj kuyularının, maden suyu statüsü için gerekli olan "orijinal saflığını" kaybettiği sonucuna vardı.

Bilim insanları ayrıca fabrikanın kirli suyu arıtmak için takılan ancak onu arıtmaya yetmediğini söyledikleri 0,2 mikron filtrelerinin kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl Nestle, işlettiği kuyulardan birinde dışkı bakterisi bulunması nedeniyle Perrier markalı iki milyon şişeyi imha etmişti. Durumun sebebi olarak ise Mart ayında bölgeyi vuran Monica fırtınası sırasında yaşanan yoğun yağışların olduğu kaydedilmişti.

Şirket: Üretim hattında teknik bir müdahale sonrası meydana geldi

Nestle Waters ise olayın 'üretim hattında teknik bir müdahale' sonrasında meydana geldiğini belirterek, "sondaj deliğinden herhangi bir sapma olmadığını" açıkladı, piyasaya sürülen tüm ürünlerin güvenli olduğu ifade edildi.

Çok sayıda Fransız medya kuruluşunun kaynak gösterdiği raporda, "olumsuz bir sağlık görüşü" yer aldı ve Nestlé'nin dışkı kontaminasyonu göstergelerine ilişkin test sonuçları ile sağlık otoritelerinin açıkladığı sonuçlar arasında büyük farklılıklar bulunduğu belirtildi. Markanın 'doğal mineralli su' etiketi iptal edilebilir.