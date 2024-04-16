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IMF-Dünya Bankası Toplantısından Ne Çıkacak?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Leman Deniz
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Katılımcılar;
Ankara'dan ekonomi ve siyaset başlıkları | Canan Sakarya | Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
IMF-Dünya Bankası toplantısı ne getirecek? Yabancı yatırımcıyı ülkeye nasıl çekeceğiz? | Çağlar Toros | İnfo Yatırım Stratejisti
Mali önlemler paketi ne içeriyor? | Maruf Buzcugil | Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi
Ekonomide öne çıkan başlıklar neler? Piyasa jeopolitik risklere nasıl tepki verecek? | Prof. Dr. Evren Bolgün | Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi / İktisatçı
Borsa İstanbul'da açılış nasıl olacak? BIST100 endeksi hangi haber akışlarından nasıl etkileniyor? | Dr. Nuri Sevgen | Yatırım Finansman Direktörü

 

Barış Esen, Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

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