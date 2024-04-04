Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Hedefine Ulaşabilecek Mi?

🔹Dolar, Borsa, Faiz ve Emtia piyasalarındaki gelişmeler ne anlama geliyor?

🔹Ekonomi politikaları piyasalarda nasıl bir karşılık buluyor, üretici ve tüketici kararlardan nasıl etkileniyor?

🔹Türkiye ve Dünya Ekonomisi nereye gidiyor?

Katılımcılar;

Canan Sakarya | Parlamento Muhabiri

Seltem İyigün | Coface Türkiye Ekonomisti

Hüseyin Gökçe | Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü

Prof. Dr. Fatih Özatay | Eski Tcmb Başkan Yardımcısı & Ekonomi Gazetesi Yazarı

Dr. Nuri Sevgen | Yatırım Finansman Direktörü

Ekonomi basınının deneyimli isimleri Hakan Güldağ ve gazeteci Berfin Çipa gündemi konusunda uzman konuklarla değerlendiriyor