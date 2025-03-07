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  4. TCMB Faiz İndirimlerine “Devam” Dedi, Borsa 10 Binin Üzerinde Kapattı!

TCMB Faiz İndirimlerine “Devam” Dedi, Borsa 10 Binin Üzerinde Kapattı!

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Şeref Oğuz - Berfin Çipa - Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:


BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
DR. BURCU ÜNÜVAR - TSKB BAŞEKONOMİSTİ VE DİREKTÖRÜ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

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