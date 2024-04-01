Türkiye Seçimini Yaptı! Piyasa Nasıl Tepki Verecek?

🔹Dolar, Borsa, Faiz ve Emtia piyasalarındaki gelişmeler ne anlama geliyor?

🔹Ekonomi politikaları piyasalarda nasıl bir karşılık buluyor, üretici ve tüketici kararlardan nasıl etkileniyor?

🔹Türkiye ve Dünya Ekonomisi nereye gidiyor?

Katılımcılar;

Canan Sakarya | Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri

Doç. Dr. Filiz Eryilmaz | Alb Yatırım Başekonomisti

Hüseyin Gökçe | Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu | Topkapı Üniversitesi Rektörü & Ekonomi Gazetesi Yazarı

Dr. Nuri Sevgen | Yatırım Finansman Direktörü

Ekonomi basınının deneyimli isimleri Hakan Güldağ ve gazeteci Berfin Çipa gündemi konusunda uzman konuklarla değerlendiriyor