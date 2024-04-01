Türkiye Seçimini Yaptı! Piyasa Nasıl Tepki Verecek?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
🔹Dolar, Borsa, Faiz ve Emtia piyasalarındaki gelişmeler ne anlama geliyor?
🔹Ekonomi politikaları piyasalarda nasıl bir karşılık buluyor, üretici ve tüketici kararlardan nasıl etkileniyor?
🔹Türkiye ve Dünya Ekonomisi nereye gidiyor?
Katılımcılar;
Canan Sakarya | Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Doç. Dr. Filiz Eryilmaz | Alb Yatırım Başekonomisti
Hüseyin Gökçe | Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu | Topkapı Üniversitesi Rektörü & Ekonomi Gazetesi Yazarı
Dr. Nuri Sevgen | Yatırım Finansman Direktörü
Ekonomi basınının deneyimli isimleri Hakan Güldağ ve gazeteci Berfin Çipa gündemi konusunda uzman konuklarla değerlendiriyor