  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Türkiye’de Tüketim Dizginlenebilir Mi?

Türkiye’de Tüketim Dizginlenebilir Mi?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Leman Deniz
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

🔹Dolar, Borsa, Faiz ve Emtia piyasalarındaki gelişmeler ne anlama geliyor?
🔹Ekonomi politikaları piyasalarda nasıl bir karşılık buluyor, üretici ve tüketici kararlardan nasıl etkileniyor?
🔹Türkiye ve Dünya Ekonomisi nereye gidiyor?

Katılımcılar;

Canan Sakarya | Parlamento Muhabiri
Seda Yalçınkaya | İntegral Yatırım Araştırma Müdürü
Hüseyin Gökçe | Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü
Prof. Dr. Zeynep Ökten | Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Nuri Sevgen | Yatırım Finansman Direktörü

Ekonomi basınının deneyimli isimleri Hakan Güldağ ve gazeteci Berfin Çipa gündemi konusunda uzman konuklarla değerlendiriyor

Diğer Videolar
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Hedefine Ulaşabilecek Mi?
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Hedefine Ulaşabilecek Mi?
Dikkatler Enflasyon Rakamlarına Çevrildi!
Dikkatler Enflasyon Rakamlarına Çevrildi!
Seçim Sonrası Ekonomiyi Ne Bekliyor?
Seçim Sonrası Ekonomiyi Ne Bekliyor?
Türkiye Seçimini Yaptı! Piyasa Nasıl Tepki Verecek?
Türkiye Seçimini Yaptı! Piyasa Nasıl Tepki Verecek?
Borsa Yeniden 9 Bin Puanın Üzerinde
Borsa Yeniden 9 Bin Puanın Üzerinde
Yaşlı Nüfus Oranındaki Artış Ekonomiyi Nasıl Etkiler?
Yaşlı Nüfus Oranındaki Artış Ekonomiyi Nasıl Etkiler?
Seçim Öncesi Nasıl Bir Portföy Dağılımı Yapılmalı?
Seçim Öncesi Nasıl Bir Portföy Dağılımı Yapılmalı?
2023 Yılında İşsizlik Azaldı, Rakamlar Neyi Gösteriyor?
2023 Yılında İşsizlik Azaldı, Rakamlar Neyi Gösteriyor?