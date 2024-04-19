  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yabancının Hisse Alışı 1 Milyar Doları Aştı

Yabancının Hisse Alışı 1 Milyar Doları Aştı

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Leman Deniz
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Barış Esen, Vahap Munyar ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar;
CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
ABDURRAHMAN YILDIRIM – HABERTÜRK YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
Akkuyu NGS'de ilk test elektrik enerjisine doğru
Akkuyu NGS'de ilk test elektrik enerjisine doğru
Jeopolitik Riskler Yükseldi! Yatırımcı Nasıl Hareket Etmeli? | Nilüfer Sezgin
Jeopolitik Riskler Yükseldi! Yatırımcı Nasıl Hareket Etmeli? | Nilüfer Sezgin
Cari Açık Beklentilerin Altında Geldi
Cari Açık Beklentilerin Altında Geldi
Merkez Bankası Zararının Perde Arkası
Merkez Bankası Zararının Perde Arkası
IMF-Dünya Bankası Toplantısından Ne Çıkacak?
IMF-Dünya Bankası Toplantısından Ne Çıkacak?
İran - İsrail Gerilimi Piyasayı Nasıl Etkileyecek?
İran - İsrail Gerilimi Piyasayı Nasıl Etkileyecek?
İsrail, İran dron ve füzelerini böyle vurdu
İsrail, İran dron ve füzelerini böyle vurdu
Bayramda Üsküdar vapurunda biber gazlı kavga!
Bayramda Üsküdar vapurunda biber gazlı kavga!