Yabancının Hisse Alışı 1 Milyar Doları Aştı
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Leman Deniz
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Barış Esen, Vahap Munyar ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar;
CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
ABDURRAHMAN YILDIRIM – HABERTÜRK YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ