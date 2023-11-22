  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. ABD-Kanada sınırındaki araçta patlama

ABD-Kanada sınırındaki araçta patlama

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde bulunana Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlama sonrası araçta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, köprü geçişlere kapatıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

New York Valisi Kathy Hochul, patlamayı doğrulayarak, "Kolluk kuvvetleri ve acil müdahale ekipleriyle görüşmek üzere Buffalo'ya gidiyorum ve daha fazla bilgi edindiğimde New Yorkluları bilgilendireceğim" dedi.

Patlamanın meydana geldiği köprü, Kanada’nın Ontario kenti ile ABD’nin New York kentini birbirine bağlıyor. Köprü ayrıca dünyaca ünlü Niagara Şelalesi’nin bulunduğu bölgede yer alıyor.

Diğer Videolar
Kassam Tugayları'nın İsrail tanklarını vurduğu görüntüler
Kassam Tugayları'nın İsrail tanklarını vurduğu görüntüler
Erzurum'da kışa hazırlık: 600 mezar yeri açıldı
Erzurum'da kışa hazırlık: 600 mezar yeri açıldı
Yardım bahanesiyle hesabından 2 milyon 91 bin lira çektiler
Yardım bahanesiyle hesabından 2 milyon 91 bin lira çektiler
Haritalarda görünce şaşkına döndü: Okulun ismini Lionel Messi olarak değiştirmek için başvuracak
Haritalarda görünce şaşkına döndü: Okulun ismini Lionel Messi olarak değiştirmek için başvuracak
Ankara-Zonguldak kara yolunda yoğun kar yağışı
Ankara-Zonguldak kara yolunda yoğun kar yağışı
AVM'de oyuncak yere çakıldı: 6 çocuk yaralandı
AVM'de oyuncak yere çakıldı: 6 çocuk yaralandı
Doğal gaz patlaması güvenlik kamerasında
Doğal gaz patlaması güvenlik kamerasında
8 katlı bina 'korna sesi' ile yıkıldı
8 katlı bina 'korna sesi' ile yıkıldı