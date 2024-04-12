Bayramda Üsküdar vapurunda biber gazlı kavga!

İstanbul'da bayram yoğunluğu nedeniyle kalabalıkta zaman zaman kavgalar yaşandı. Bunlardan biri de Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda gerçekleşti. Yolcuar arasında yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışmada yolculardan biri diğerine çantasından çıkardığı biber gazını sıktı.

Çevredeki yolcular biber gazından etkilenmemek için kaçışırken, kadın yolcuların birbirlerine hakaret ettiği görüldü.



Kavga Eminönü’nden Üsküdar’a kadar devam ederken, gözüne biber gazı sıkılan kadın yolcu, güvenlik görevlilerinden yardım isteyerek biber gazı sıkan kişiden şikayetçi oldu.