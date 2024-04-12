  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Bayramda Üsküdar vapurunda biber gazlı kavga!

Bayramda Üsküdar vapurunda biber gazlı kavga!

İstanbul'da bayramın üçüncü günü Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda yolcular arasında biber gazlı kavga çıktı. Biber gazından vapurdaki yolcular etkilendi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

İstanbul'da bayram yoğunluğu nedeniyle kalabalıkta zaman zaman kavgalar yaşandı. Bunlardan biri de Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda gerçekleşti. Yolcuar arasında yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışmada yolculardan biri diğerine çantasından çıkardığı biber gazını sıktı.

Çevredeki yolcular biber gazından etkilenmemek için kaçışırken, kadın yolcuların birbirlerine hakaret ettiği görüldü.

Kavga Eminönü’nden Üsküdar’a kadar devam ederken, gözüne biber gazı sıkılan kadın yolcu, güvenlik görevlilerinden yardım isteyerek biber gazı sıkan kişiden şikayetçi oldu.

Diğer Videolar
Dolar, Erken Seçim, Faiz... Ekonomide Bizi Neler Bekliyor?
Dolar, Erken Seçim, Faiz... Ekonomide Bizi Neler Bekliyor?
Seçimin Ardından Borsa, Dolar ve Altında Beklentiler! | Cemal Demirtaş
Seçimin Ardından Borsa, Dolar ve Altında Beklentiler! | Cemal Demirtaş
Türkiye’de Tüketim Dizginlenebilir Mi?
Türkiye’de Tüketim Dizginlenebilir Mi?
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Hedefine Ulaşabilecek Mi?
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Hedefine Ulaşabilecek Mi?
Seçim Bitti Şimdi Sıra Geçimde!
Seçim Bitti Şimdi Sıra Geçimde!
Dikkatler Enflasyon Rakamlarına Çevrildi!
Dikkatler Enflasyon Rakamlarına Çevrildi!
Seçim Sonrası Ekonomiyi Ne Bekliyor?
Seçim Sonrası Ekonomiyi Ne Bekliyor?
Türkiye Seçimini Yaptı! Piyasa Nasıl Tepki Verecek?
Türkiye Seçimini Yaptı! Piyasa Nasıl Tepki Verecek?