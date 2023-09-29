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Beşiktaş'ta cinayet: Yazar, eski eşini öldürdü

Beşiktaş'ta yazar olduğu belirtilen Funda D'nin eski eşini bıçakla yaralayarak öldürdüğü, ardından teslim olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul Beşiktaş'ta yazar Funda D., eski eşini bıçakla boğazından yaralayarak öldürdü.

Yazar Demir, olaydan sonra polise teslim oldu.

Olay, Beşiktaş Akat Mahallesi'nde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yazar Funda D. (47) ile eski eşi Mustafa Çapar (49) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Funda D., 22 yıl evli kaldığı ve yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Mustafa Çapar'ı boğazından bıçakla yaraladı. Yaralı adam olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Funda D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına alındı. Funda D., "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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