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  4. Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren 2 DHKP/C üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

Haber Merkezi
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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren 2 DHKP/C üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

 

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