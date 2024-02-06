Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren 2 DHKP/C üyesinin öldürüldüğü açıklandı.
Haber Merkezi
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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren 2 DHKP/C üyesinin öldürüldüğü açıklandı.