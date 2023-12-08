Çanakkale açıklarında hortum
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında çıkan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Merkezi
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında denizde hortum oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Çanakkale’de fırtına uyarısı kentte etkili olmaya başladı. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında ise denizde hortum oluştu.
Denizde oluşan dev hortum Babakale Limanında, Gökhan Kuklat tarafından görüntülendi.