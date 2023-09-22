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Kapadokya'da depo yangını

Kapadokya'daki depo yangını nedeniyle sıcak hava balonları, yükselen dumanın içinde kaldı.

Haber Merkezi
AA
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Nevşehir'in Göreme beldesinde turistlere yönelik uçuş yapan sıcak hava balonları, yanan depodan yükselen dumanın içinde kaldı.

Avcılar Mahallesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde kullanılmayan ev eşyalarının konulduğu depoda yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kapadokya'da turistlere yönelik tur düzenleyen sıcak hava balonları, yangında yükselen dumanın içinde kaldı.

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