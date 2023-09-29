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Karşıdan karşıya geçmek isterken sel sularına kapıldı

İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının sel sularına kapıldığı anlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi
AA
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Şişli'de bir kadının sel sularına kapılarak sürüklendiği anlar, cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da dün etkili olan yağış sırasında Mecidiyeköy Şehit Er Cihan Namlı Caddesi suyla kaplandı.

Caddede yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın ise akan suyun şiddetiyle dengesini kaybederek sel sularına kapıldı.

Çevredeki iş yeri ile bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde şemsiyeyle yolun karşısına geçmeye çalışan kadının, suya kapılarak sürüklendiği anlar yer aldı.

Bir süre sürüklenen kadının 2 kişi tarafından kurtarılarak güvenli bir yere çıkartıldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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