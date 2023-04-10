  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi: Vatandaşın asıl gündemi bu

Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi: Vatandaşın asıl gündemi bu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ‘Soğan’ notuyla paylaştığı videoda, "Vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından ‘Soğan’ notunu düştüğü bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, son günlerde hakkında yürütülen seccade, marteniçka bileklik tartışmalarına da değindi ve yurttaşların asıl gündeminin ‘ekonomik kriz’ olduğunu belirtti.

Elinde tuttuğu soğanı göstererek konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Sevgili halkım. Geçen seçimde ‘Ustalık devri’ diye sattıkları şey, ülkemizi her alanda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan dolan propagandasına başladılar. Gerçekleri örtbas etmek için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, marteniçkayı urgana benzetmeler gibi türlü türlü tuhaf, yapay gündemlerle sizi, sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Aslında aklınızla alay ediyorlar. Kendi vatandaşlarına, emin olun, saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başkaca hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şeyleri yok. Bakınız. (Elindeki soğanı göstererek) Asıl gündemimiz bu.

Sevgili yurttaşlarım. Bir daha ifade edeyim. Vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu ya, soğan. Soğan, soğan. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana.

Bu arada ne söyleyeyim. Her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alavereye, dalavereye bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi, ister dindar ister inançsız, ister Türk ister Kürt, ister Sünni ister Alevi olsun, insan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Benim tek kriterim budur.” (ANKA)

 

13 parti seçime ittifak çatısı altında girecek13 parti seçime ittifak çatısı altında girecekGündem

 

 

Diğer Videolar
Akşener'den sosyal medya düzenlemesine tepki
Babasının kaçırdığı oğlu için kaput üstünde 40 kilometre gitti
Kılıçdaroğlu: Bay Kemal kadınlar ve çocuklar üzerinden pazarlık yapmaz
Beyin ameliyatı olurken gitar çaldı
Toprak altındaki arkadaşlarını elleriyle kazarak kurtardılar
Suudi Arabistan’da otobüs faciası: 20 ölü, 29 yaralı
Kosova'da başbakan yardımcısına içecek ve pastalı saldırı
Şanlıurfa’daki sel felaketinin görüntüleri