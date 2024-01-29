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Kiliseye silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi
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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Santa Maria Kilisesi'nde dün ayin sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin görüntülerde, saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin ana kapıdan girdikten sonra bir süre kendi aralarında konuştukları görülüyor.

Kayıtlarda, saldırganların kilisenin iç kapısını açıp içeriyi kontrol etmeleri, 1 kişinin içeri girmesinin hemen ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri yer alıyor.

Görüntülere saldırganlardan birinin tutukluk yapan silahı kurmaya çalışması ve saldırının ardından kaçmaları yansıyor.

 

 

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