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Kırmızı listedeki dağ keçileri 9 milyon yıllık kanyonda görüntülendi

9 milyon yıllık tarihe sahip olan Saklıkapı ile Karaleylek kanyonlarında Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olan dağ keçileri, dron ile görüntülendi.

Haber Merkezi
İHA
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan yaklaşık 9 milyon yıllık Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla dikkati çeken kanyonları arkadaşlarıyla birlikte ziyaret eden mimar ve doğa fotoğrafçısı Umut Yüzgeç, bu sırada gezintiye çıkan sürü halindeki dağ keçilerini görüntüledi. Çekilen görüntülerde Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçilerinin insanlara yakın bir noktaya geldiği ve daha sonra da gözden kaybolduğu görülüyor.

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