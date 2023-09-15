  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Klima gazı tüpünde 19 bin 750 lira biriktirdi

Klima gazı tüpünde 19 bin 750 lira biriktirdi

Mersin'de bir esnaf, kumbaraya dönüştürdüğü klima gazı tüpünde 2 yılda 19 bin 750 lira biriktirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Mersin'in Silifke ilçesinde, klima gazı tüpünü kumbaraya dönüştüren oto elektrik ustası Ahmet Alşan, 2 yılda 19 bin 750 lira birikim yaptı.

Silifke Zeyneli Hacı Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yeri olan Alşan, dükkanında hurdaya çıkardığı klima gazı tüpünü, havasını aldıktan sonra spiral makinesi yardımıyla kesip şekillendirerek kumbaraya dönüştürdü.

Madeni paralarla 2021 yılında birikim yapmaya başlayan esnaf, 2 yıl sonra açtığı kumbarasından 19 bin 750 lira çıkarttı.

Ahmet Alşan, eline geçen tüm bozuk paraları tüpün içine attığını belirterek, "Biriktirdiğim paraları bozuk para ihtiyacından dolayı fırıncı bir arkadaşa vereceğim. 2 yılın sonunda ağırlığı 50 kilograma ulaşan bozuk para topladım." dedi.

Kumbaradan çıkan birikimin karşılığını banknot olarak Alşan'a veren Fırıncı Murat Temur da ekmek satışlarında bozuk paraya ihtiyaç duyduklarını anlatarak, "Silifke'de bir arkadaşta bu denli fazla bozuk para olduğunu duyunca yanına gittik ve aldık. Kumbaradan yaklaşık 20 bin lira para çıktı. Ekmek sattığımız için bozuk paraya çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bozuk para bulabilmek için Mersin ve Adana'ya gidiyoruz. Oralardan bozuk para temin etmeye çalışıyoruz ama bulma şansımız çok fazla yok. Evinde veya iş yerinde böyle para toplayan olursa getirsinler yine alırız." ifadelerini kullandı.

 

Diğer Videolar
Sanayi atıkları tutuştu, gökyüzü siyaha büründü
'Aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı'
7 büyüklüğündeki deprem anı
Kaza anı kamerada
Anadolu Parsı fotokapana yakalandı
Selde hayatını kaybeden doktor ve eşi için cenaze töreni
Son anda feribota binerken itilen yolcu denizde boğuldu
Birçok ilden görüldü, merak uyandırdı!