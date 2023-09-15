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Sanayi atıkları tutuştu, gökyüzü siyaha büründü

Antalya'da boş bir arazide bulunan sanayi atıklarının tutuşması ile başlayan yangın 500 metrekare alanda etkili oldu.

Haber Merkezi
İHA
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Antalya'nın Aksu ilçesinde boş arazide sanayi atıklarının tutuşması ile başlayan yangında çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha bürüdü.

Yangın, Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi Sanayi Sitesi arkasındaki boş arazide çıktı. Alınan bilgiye göre, boş araziden duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boş arazide sanayi atıklarında başlayan yangın bir anda büyüdü. Çıkan duman ise gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri kısa bir süre alana yaklaşmakta zorluk yaşarken, yaklaşık 500 metrekare alanda etkili olan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Daha önce de sık sık yangınların yaşandığı bölgede polis ekipleri yangınının çıkışına yönelik inceleme başlattı.

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