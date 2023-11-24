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Suna Gençlik Merkezi’nde Öğretmenler Günü kutlandı

Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın Samandağ ilçesinde Adnan Polat’ın gençlere yönelik yaptırdığı Suna Gençlik Merkezi’nde Öğretmenler Günü kutlandı.

Haber Merkezi
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Geçtiğimiz günlerde Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray'ın eski Başkanı Adnan Polat’ın merhum annesinin adını verdiği, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur’un da katılımıyla şubatta meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın Samandağ ilçesinde açılışı gerçekleştirilen, Suna Polat Gençlik Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ev sahipliği yaptı.

Samandağ Belediyesinin Organize ettiği kutlamaya, bölgedeki öğretmenler aileleriyle katılarak günün anlam ve önemini, şarkılarla, türkülerle yaşatmak için bir araya geldiler.

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