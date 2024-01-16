  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG hedefleri tam isabetle vuruldu

Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG hedefleri tam isabetle vuruldu

Mardin’in Nusaybin ilçesi Tepealtı Köyü sınırında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan hedefler tam isabetle vuruldu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 15 Ocak 2024 saat 22.00’de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 23 hedef imha edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “İcra edilen bu harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan yerlerde patlama sonrası alevler yükseldi. Suriye tarafında yaşanan hareketlilik, bölgede çekilen görüntülere yansıdı. Alevler, Nusaybin ilçesinden de görüldü.

Diğer Videolar
İş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı anı kamerada
İş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı anı kamerada
LPG dolumu yapılan araç bomba gibi patladı
LPG dolumu yapılan araç bomba gibi patladı
New York'ta bir sinagogda gizli tüneller bulundu
New York'ta bir sinagogda gizli tüneller bulundu
İran'daki terör saldırısından yeni görüntüler
İran'daki terör saldırısından yeni görüntüler
Birkaç saniyede yıkıldı: 5 katlı bina kepçenin üzerine çöktü
Birkaç saniyede yıkıldı: 5 katlı bina kepçenin üzerine çöktü
TOGG'un yeni sedan modelinin ilk görüntüsü
TOGG'un yeni sedan modelinin ilk görüntüsü
Kadıköy’de kaçırılan servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy’de kaçırılan servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ayla Algan’ın son videosu ortaya çıktı
Ayla Algan’ın son videosu ortaya çıktı