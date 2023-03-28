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Suudi Arabistan’da otobüs faciası: 20 ölü, 29 yaralı

Suudi Arabistan’da umreye gidenleri taşıyan otobüs, köprüye çarpıp alev topuna döndü. Korkunç kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Suudi Arabistan’a umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs kaza yaptı. Mekke’ye giden otobüsün freninin boşalması sonucu Asir kentindeki Akabe Şaar bölgesinde köprüye çarptığı aktarılarak, kazanın ardından otobüsün alev topuna döndüğü belirtildi. Kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, kaza yapan otobüste Yemen’den gelen umre ziyaretçilerinin bulunduğunu aktardı.

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