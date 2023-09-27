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Tarlada kaçak göçmen kovalamacası dronla görüntülendi

Tekirdağ’da düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 122 kaçak göçmen yakalanırken, operasyon dron kamerasıyla kayıt altına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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Tekirdağ’ın Saray ve Ergene ilçesinde termal kameralı İHA’nın da kullanıldığı kaçak göçmen operasyonunda 122 kaçak göçmen yakalandı. 

Tekirdağ İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin, Saray ve Ergene ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon başlattığı bildirildi. Termal kameralı İHA’nın da kullanıldığı operasyonda 30 Afganistan, 45 Suriye, 37 Fas, 1 Türkmenistan, 5 Filistin, 2 Pakistan, 1 Lübnan ve 1 Azerbaycan uyruklu düzensiz göçmen ve 14 organizatör suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Tarladaki kaçak göçmen kovalamacası dron kameraları tarafından görüntülendi.

Yakalanan kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı. Diğer 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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