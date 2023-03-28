Toprak altındaki arkadaşlarını elleriyle kazarak kurtardılar
Çöken altın madeninden işçilerin kurtarılma görüntüleri dünyada ses getirdi.
Haber Merkezi
İHA
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan olayda, altın madeni işçileri göçük altında kaldı.
Ülkenin Kuzey Kivu eyaletinde yaşanan olayda işçileri kurtarmaya arkadaşları koştu. Bazı işçiler devam eden heyelan anında toprak altından elleriyle kazarak arkadaşlarını çekip kurtardı. 9 kişi sağ salim kurtarıldı.
Görüntüler sosyal medyada viral oldu, paylışım rekoru kırdı.