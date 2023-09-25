Yaban keçilerini fotokapan görüntüledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanların her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede anne ve yavru yaban keçilerinin, Kaçkar Dağları Milli Parkı’ndaki görüntüleri fotokapana yansıdı.

DKMP Genel Müdürlüğü ise o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Anne ve yavru yaban keçileri Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın muhteşem doğası ile birlikte fotokapanlarımıza görüntülendi.” ifadelerine yer verdi.