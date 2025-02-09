Boyner Yayınları 2025 programını açıkladı

Boyner Yayınları, 2025 yılında yayımlayacağı kitapları duyurdu. Yayıncılık faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Boyner Yayınları Genel Direktörü Zeynep Erkut Çelik, yayınevinin yeni kitap listesine dair bilgi verdi. Çelik, "2025'in ilk kitabı Hep Sen Kazan oldu. Yıl boyunca Dünyanın Sonu Değil, Süper İletişimciler, İyi Hisset Verimliliği ve Bulaşıcı Cömertlik kitaplarını okuyucularla buluşturacağız." dedi.

Yayıncılık politikası

Boyner Yayınları, yöneticilerin yurt dışı seyahatlerinde fark ettikleri bir eksiklik üzerine kuruldu. Yayınevi, başlangıçta liderlik, kişisel gelişim ve iş hayatı konularına odaklanırken zaman içinde farklı türlere yöneldi.

Genel Direktör Zeynep Erkut Çelik, "Ülkemize sunduğumuz kitapların okuyucuların bakış açısını geliştirmesi ve kariyer ile yaşam yolculuklarına katkı sağlaması hedefleniyor. Biyografi ve anı kategorileri de yayın programımıza eklenerek, farklı alanlardan isimlerin hayat hikayeleri paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı

Boyner Yayınları, üretim süreçlerinde çevreci yaklaşımlar benimsediğini açıkladı. Çelik, "Kitapların sadece içerikleriyle değil, üretim süreçleriyle de fark yaratmasına önem veriyoruz. Dünyanın Sonu Değil kitabı, iklim değişikliği ile ilgili bilimsel temelli bir bakış açısı sunuyor" dedi.

Okuma alışkanlıklarına dair

Türkiye’deki kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin verilere de değinen Çelik, "TÜİK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayıncılar Birliği tarafından açıklanan 2024 verilerine göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta kitap okumayanların oranı yüzde 73. Ortalama kitap okuma süresi haftada 3 saate gerilemiş durumda. Kitap okuma oranı düşük seyrederken, 18 ila 27 yaş aralığındaki gençler en çok kitap okuyan grup olarak öne çıkıyor. Türkiye, dünyada kitap hediye eden ülkeler sıralamasında 140. sırada yer alıyor" dedi.

2025’in 5 kitabı

2024 yılında Üçüncü Kapı, LeBron, Bir CEO’nun Günlüğü ve Bıçak Sırtında Diyaloglar kitaplarını yayımlayan Boyner Yayınları, 2025 yılı için şu kitapları planladığını duyurdu:

Hep Sen Kazan – Mehdi Hasan: Eleştirel düşünme ve tartışma tekniklerine odaklanıyor.

Dünyanın Sonu Değil – Hannah Ritchie: İklim değişikliğiyle ilgili bilimsel değerlendirmeler içeriyor.

Süper İletişimciler – Charles Duhigg: İletişim stratejileri ve iş dünyasında etkili iletişim üzerine bir çalışma.

İyi Hisset Verimliliği – Ali Abdaal: Sürdürülebilir başarının motivasyonla ilişkisini ele alıyor.

Bulaşıcı Cömertlik – Chris Anderson: Toplumsal dayanışma ve paylaşım kültürü üzerine yazılmış bir eser.