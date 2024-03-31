Engelsiz Filmler Festivali 7 Haziran’da Ankara’da

Puruli Kültür Sanat tarafından bu yıl on ikincisi düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, 7-13 Haziran tarihleri arasında Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl festival; Ulusal Uzun Film ve Kısa Film yarışmalarının yanı sıra, kendilerine özgü üsluplarıyla sinema tarihine iz bırakan sinemacıları odağına alan Parmak İzi seçkisi, farklı kültür ve coğrafyalardan insan hikâyelerini konu edinen Kaleydoskop seçkisi, müziği sinemayla buluşturan hikâyeleriyle Oditoryum seçkisi ve geleceğin sinemaseverleri için hazırlanan Çocuklar İçin seçkisiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Programında yer verdiği tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan Engelsiz Filmler Festivali, tüm etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi için www.engelsizfestival.com adresi ziyaret edilebilir.