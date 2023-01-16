Haldun Taner Öykü Ödülü’nün sahibi Burçe Bahadır oldu

Haldun Taner'in anısına Milliyet Gazetesi tarafından 33 yıldır düzenlenen “Haldun Taner Öykü Ödülü” yarışmasını kazanan yazar açıklandı. Bu yıl ödül Notabene Yayınları’ndan çıkan “Deliliğe Zarif Bir Giriş” adlı öykü kitabıyla Burçe Bahadır’a verildi.

Jüri başkanlığını Doğan Hızlan’ın yaptığı seçici kurulda; Demet Taner, Handan İnci, Nursel Duruel, Metin Celâl, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Kamil Erdem yer aldı. Seçici kurul, kazanan isim ve gerekçesini; “Hayatın farklı sahnelerinden, kanıksanılmış sanılan durumları incelikli, duyarlı bir yorumla ve yalın, akıcı bir dille resmetmesi; an/süreç dengesini kurmadaki başarısı nedeniyle Burçe Bahadır’ın ‘Deliliğe Zarif Bir Giriş’ adlı kitabına verilmiştir” cümleleriyle açıkladı.

Yarışmaya katılan yazarlar; 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkçe yayınlanmış kitaplarının değerlendirildiği yarışmaya kendi imzalarıyla başvurdu. Bunun yanı sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de ödül için eser sahibinin imzalı onayıyla bir aday gösterebiliyordu.