İş Sanat’tan özel iki konser

Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman, İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven ve Daha Fazlası” konseriyle 16 Nisan 2024 Salı akşamı İş Sanat’ın konuğu olacak. Ludwig van Beethoven’ın duyma yetisini tamamen kaybettikten sonra bestelediği son eseri 9’uncu Senfoni’nin 200. yıl dönümü vesilesiyle Igudesman, bestecinin izinden giderek yeni rotalara yelken açacak. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konseri Aleksey Igudesman'ın yönetimindeki Romanian National Youth Orchestra ve Boğaziçi Caz Korosu renklendirecek. Igudesman’a bu konserde “karamel sesli” şarkıcı ve söz yazarı Futurelove Sibanda’nın yanı sıra ülkemizin yetiştirdiği başarılı mezzo-soprano Senem Demircioğlu ve gitarist Cenk Erdoğan eşlik edecek.

Franz Lizst Akademisi'nin seçkin müzisyenlerinden oluşan Anima Musicæ Chamber Orchestra ve kemancı Gwendolyn Masin Nisan ayında İş Sanat’ın bir diğer konuğu olacak. Özgün ve etkileyici performanslarıyla klasik müziğin saygın toplulukları arasında yer alan Anima Musicæ, klasikten çağdaş döneme uzanan geniş repertuvarıyla, Kristóf Baráti, György Déri, Zoltán Fejérvári gibi dünya çapında tanınmış Macar solistlerin yanı sıra Jonathan Cohler, Giovanni Guzzo, David Grimal, Kirill Troussov gibi sanatçılarla da müzikal işbirliklerini sürdürüyor.

Anima Musicæ

Eleştirmenler tarafından “müziğin bilinmeyen bölgelerine cesaretle girebilen, heyecan verici bir sanatçı” olarak tanımlanan konserin solisti Gwendolyn Masin, sıra dışı bir müzisyen olmasının yanı sıra, eğitimci ve besteci kimliğiyle de dikkat çekiyor.

Hugo Wolf, Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Piotr Ilyıch Tchaikovsky, Antonín Dvořák’ın eserlerinin seslendirileceği konser 17 Nisan 2024 Çarşamba saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircinin karşısında olacak.