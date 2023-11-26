İstanbul, Gürcistan’dan gelecek Ensemble Rustavi ile dansa doyacak

Kendilerini “derin ve köklü bir kültürün elçileri” olarak tanımlayan Ensemble Rustavi - Gürcistan Devlet Halk Dansları Topluluğu, etkileyici bir performansla Türkiye'deki Kafkas dansı tutkunlarıyla buluşacak. 55 kişilik dansçı kadrosuyla 10 müzisyen ve 10 koro sanatçısı eşliğinde sahne alacak topluluk, 16 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzik ve dans dolu bir gece yaşatacak.

Beş kıtada iki bin turne gerçekleştiren, 100 ülkede 10 bin konserle 60 milyon seyirciye ulaşan ve L'Oympia Montreal performansları basın tarafından yılın en iyi performansı seçilen topluluğun canlı performanstaki başarılarını The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, Bild gibi önemli yayınlar manşetlerine taşımıştı.