Küratöryel uzmanlık ve küresel erişim bir arada

Victoria & Albert Müzesi’nin (V&A) sahip olduğu zengin koleksiyonlar ve küratöryel uzmanlık, The Peninsula'nın "Art in Resonance" programına taze bir perspektif ve derinlik katacak. Bu ortaklık, yükselen ve kariyerinin ortasındaki sanatçılar için de önemli fırsatlar sunacak. Program kapsamındaki eserler, hem V&A'nın saygın galerilerinde hem de The Peninsula'nın dünya genelindeki otellerinde sergilenerek daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı yakalayacak.

İlk durak Hong Kong

İş birliğinin ilk meyvesi, Mart 2025'te The Peninsula Hong Kong'da düzenlenecek olan özel bir "Art in Resonance" sergisi olacak. Art Basel Hong Kong 2025 ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek olan bu sergi için The Peninsula ve V&A, V&A'nın Asya Bölgesi Küratörü Dr. Xiaoxin Li'nin küratörlüğünde yeni tasarlanan bir eseri otelin büyük lobisinde belirgin bir şekilde sergileyecek ve 'Art in Resonance' yaratıcıları tarafından tasarlanan diğer iki yeni eserle tamamlanarak otelin tarihi cephesini ve klasik iç mekanlarını göz kamaştırıcı yeni bir ışıkla konukların ve ziyaretçilerin doğrudan erişebileceği yeni bir sergide tanıtacak.