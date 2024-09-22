Olten Filarmoni Orkestrası yeni sezona merhaba diyor

Olten Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten Olten, Filarmoni Orkestrası’nın yeni sezon konserleri ile ilgili hazırladıkları programı paylaşarak şunları söyledi:

“Her yıl çıtayı daha yükseğe taşıma hedefiyle 2024-2025 sezonumuza da titizlikle hazırlandık ve her yıl artan heyecanla izleyicilerimizin beğenilerine sunuyoruz. 16 Ekim’de başlayacak sezonumuzun ilk konserini, bu sezon dört konserde bizimle olacak Hollandalı ünlü şef Jürjen Hempel yönetecek. Solistimiz dünyanın birçok önemli sahnesinde performans sergilemiş ünlü piyano sanatçısı Olga Scheps olacak. 20 Kasım konserimizde Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına Şef Tolga Taviş yönetiminde tiyatro sanatçısı Hakan Gerçek’in anlatımıyla koreografisi Burcu Borovalı tarafından gerçekleştirilen ‘Kemal ile Latife’ danslı anlatımını sahneye koyacağız. İlk kez gösterime girecek bu yaratıcı projeyi mümkün olursa farklı şehirlerde de yinelemek arzusundayız.

Fatma Olten

18 Aralık konserimizin ilk yarısında klasik müziği sevdirmeyi kendisine ilke edinmiş ünlü piyanist Hyung Ki Joo Rachmaninov Piyano Konçertosu ile karşımızda olacak, ikinci yarıda da Olten Filarmoni Orkestrası İbrahim Yazıcı yönetiminde yılbaşı ruhuna uygun, eğlenceli bir performans sergileyecek. 15 Ocak 2025’te Şef Jürjen Hempel yönetiminde, muhteşem koromuzun da katılımıyla Beethoven 9. Senfoni’yi seslendireceğiz. 19 Şubat’ta İtalyan şef Dario Macellari yönetiminde Signum Saksafon Quartet’i ağırlayacağız. Avrupa’nın çok ünlü orkestraları ile çalmış olan Signum Saksafon Quartet de neşeli bir program ile sahne alacak; bu performansın çok sevileceğini umuyoruz.

19 Mart’ta şef Cem Mansur yönetiminde, flüt sanatçısı Julien Beaudiment konseri düzenliyoruz. 16 Nisan’da BBC Filarmoni, Concertgebouw, Viyana Senfoni gibi ünlü orkestralar ile birlikte sahne almış dünyaca ünlü keman sanatçısı Bomsori Kim solistimiz olacak, şefimiz Jürjen Hempel. Sezonu 21 Mayıs’ta hepimizi 80’lere götürecek farklı bir konser ile kapatıyoruz; konuk grubumuz Nils Landgren Funk Unit. Sezonun son konserini yine şefimiz Jürjen Hempel yönetecek. Bu sezon, birbirinden iddialı solist ve şeflerle üst düzey bir program hazırladık ve heyecanla klasik müzik severlerin beğenilerine sunmaktayız.”