Önder Focan Yapı Kredi bomontiada Avlu sahnesinde

FARUK ŞÜYÜN

Önder Focan, 10 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Avlu sahnesinde müzikseverler ile buluşacak. Yıllarca Galata’da karşı komşum olan Nardis Jazz Club’te dinlediğim Önder Focan, Türk caz müziğinde uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atmış bir isim. Focan, 20 yaşında cazla ilgilenmeye başladı ve çeşitli gruplarda yer aldı. 1998’de ünlü davulcu Bill Stewart ve Hammond B3 müzisyeni Sam Yahel ile kaydettiği “Beneath The Stars” ile Blue Note firmasından albüm çıkartan ilk Türk caz müzisyeni olma onuruna ulaştı. Müzisyen, besteci, aranjör ve gitarist kimliğinin yanı sıra, Türkiye’nin en eski caz kulübü Nardis Jazz Club’ın da sanat yönetmenliğini yapan Focan’ın son albümü Aubergine/ Patlıcan ise 2022 yılında dijital platformlarda yayınlandı.

Yapı Kredi bomontiada “Avlu’da Caz by DS Automobiles” konserlerine katılım ücretsiz.