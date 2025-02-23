Şefler, Kıbrıs’ta düet yaparsa…

Akdeniz mutfağının zenginliğini, geleneksel tatlarla modern dokunuşları bir araya getirerek farklı bir gastronomi deneyimi sunan "Şeflerin Düeti" etkinliğinin dördüncü buluşması, Kıbrıs'taki Elexus Hotel'de gerçekleştirildi. Otelin Executive Şef’i Veli Bayraktar ve Şef Murat Bozok'un öncülüğünde düzenlenen etkinlikte menü, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel aşk temalıydı. Menüde, birbiriyle uyumsuz gibi görünen ancak bir araya geldiğinde bir bütün oluşturan lezzetler, Kıbrıs’ın yerel tatları ile Asya, Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve Anadolu mutfaklarının izlerini harmanlayarak sunuldu. Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kıbrıs’ın mutfak kültürü geçmişten günümüze taşınan lezzetlerle modern dokunuşları bir araya getirildi.

Yemek öncesi, Gazi Mağusa’nın tarihi yapıları ziyaret edildi. Kıbrıs lezzetleri ise Maraş’ın hemen yanında, deniz kıyısındaki Palm House’da tadıldı. Sezal Aydınlı’nın işlettiği bu restoranda Kıbrıs’ın ev yemekleri klasik usullerle yapılıyordu.

Şeflerin Düeti etkinliği kapsamında bir miksoloji workshop’u da vardı. Mustafa Dündar eşliğinde iki farklı kokteyl hazırlandı. Tadım sırasında Dündar’ın sürdürülebilirliği temsil eden yenilebilir bardağı ilgiyle karşılandı.

Üç farklı ekmek

Şeflerin Düeti menüsünün başlangıcında üç özel ekmek sunuldu: Kıbrıs’ın adalarında yetişen çitlembik ile hazırlanan kıtır ekmekler; Anadolu’nun izlerini taşıyan Kıbrıs tarhanası ile yapılmış ekmekler; Zeytinyağı, zeytin, nane ve soğanın harmanlandığı geleneksel "bulla" ekmeği. Bu ekmeklere eşlik eden kumkat ile hazırlanmış özel tereyağı ile lezzet deneyimini tamamladı.

Menüde neler yer aldı?

Yerel adaçayı ve trüf mantarı ile tatlandırılmış balkabağı, Karamelize edilerek brûlée tekniğiyle sunulan armut Kıbrıs keçi peyniri ile mükemmel bir uyum yakaladı; Afrodit’in Kıbrıs’ta karaya çıktığı deniz tarağından esinlenerek hazırlanan aşk gibi farklı lezzetleri birleştiren Körili Deniz Tarağı, Bezelye Veloute ve Mısır Ekmeği ile özel bir sunum yapıldı; Hamsi, acılı karides turşusu, ısırgan otu, anason ve kereviz köpüğü ile birleşerek sıra dışı bir lezzet deneyimi sundu; Ada tavşanı, ızgara ayva, kırmızı erik ve kakule ile farklı tatları dengeli bir şekilde bir araya getirilmişti; Levrek, Kıbrıs’ın kültürel mozaiğini yansıtan bir tabakta sunuldu; Kıbrıs halkının en sevdiği lezzetlerden biri olan kuzu eti geçmiş ve günümüz mutfak kültürlerini bir araya getirdi. Özellikle ıhlamur fümesiyle dikkat çeken bu özel tabakta Kıbrıs mutfağının vazgeçilmezlerinden kolokas da yer aldı…

Tatlı bölümünde birden fazla kültürel unsuru bir araya getiren hem egzotik hem de yerel tatları harmanlayan özel bir tatlı sunuldu. Son olarak baklavanın geleneksel katmanlarına modern bir yorum getiren twister baklava ile bu özel lezzet yolculuğu tamamlandı.

Şefler Murat Bozok (soldan ikinci) ve Veli Bayraktar (soldan üçüncü) mutfak ekibi ile birlikte.

Şefler ne dedi?

Elexus Hotel Executive Şef Veli Bayraktar, adanın casino turizminden, deniz ve güneşten çok daha fazlasına sahip olduğunu vurgulayarak etkinliğe dair şunları söyledi:

"Akdeniz mutfağı, tarih boyunca farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle büyüyen ve gelişen bir sentezdir. Bu etkinlikte, Akdeniz mutfağının tarihsel köklerini modern gastronomiyle birleştirerek katılımcılara eşsiz bir deneyim sunduk. Akdeniz’in en önemli adalarından olan Kıbrıs, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin mutfak mirasını barındıran özel bir coğrafyadır. Etkinlik boyunca sunduğumuz yemekler sadece birer tat değil, aynı zamanda bu kültürel çeşitliliğin birer temsilcisidir. Misafirlerimize, her bir yemeğin kökenini ve gastronomik evrimini aktararak, mutfağın birleştirici gücünü göstermek istedik. Modern pişirme teknikleriyle geleneksel tatları harmanlayarak, gastronominin sadece bir beslenme biçimi olmadığını, aynı zamanda bir sanat olduğunu vurgulamayı amaçladık."

Şef Murat Bozok ise, "Şeflerin Düeti, sadece yemeklerin değil, aynı zamanda kültürel mirasın paylaşıldığı, birleştirici bir gastronomi platformudur. Akdeniz’in zenginliklerini yansıtan bu büyük buluşma, bizler için de unutulmaz bir deneyim oldu" dedi.