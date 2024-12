Türkiye'de Michelin yıldızlı restoran sayısı 14'e çıktı

Takip Et

Michelin Rehberi, İstanbul, İzmir ve Muğla 2025 restoran seçkisini Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenen törenle açıkladı. Bu yılki seçkiye 32 yeni restoran dahil olurken, iki yeni restoran ilk Michelin yıldızını almaya hak kazandı. Türkiye'deki tavsiye edilen mekân sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı.

Sürprizlerin olmadığı, hatta bazıları için “neden verildi ki?” diye düşündüğüm Michelin’ler arasında beni en sevindirenlerle başlamak istiyorum:

Bunlardan ilki, ödüllerden ikisinin başından beri hak ettiği yıldızları rehberin Türkiye’deki üçüncü yılında alan şef Emre Şen önderliğindeki Casa Lavanda’ya gitmesi. Restoran aynı zamanda çevreye duyarlı uygulamalarıyla Michelin Yeşil Yıldız ödülüne de layık görüldü.

Bir diğeri, Milas’ta bir köylü bir kadının açtığı Agora Pansiyon’un iki ayrı dalda Michelin listesine girmesi. Özgün Serçin’in Michelin Yeşil Yıldız ödülüne layık bulunan mekânı, ayrıca fiyat/kalite dengesi en iyi restoranların yer aldığı “Bib Gourmand” kategorisinde de Michelin listesine girdi.

Agora / Özgün Serçin

İzmir'in yükselen yıldızı Narımor’un şef Atilla Heilbronn'un Türk ve Alman mutfaklarını ustaca bir araya getirdiği rafine lezzetleriyle ilk Michelin yıldızını kazanması da çok güzel bir haberdi.

Geçtiğimiz yıl Michelin yıldızı alan restoranlar, kalitelerini koruyarak yıldızlarını korumayı başardı: İstanbul'da Araka, Arkestra, Mikla, Neolokal, Nicole ve Sankai by Nagaya; Bodrum'da Kitchen by Osman Sezener ve Maçakızı; İzmir'de OD Urla, Teruar Urla ve Vino Locale…

İstanbul'daki Turk Fatih Tutak ise iki Michelin yıldızıyla listedeki yerini korudu. Törende yadırgadığım anlardan birisi; bir yıldızlı restoran şeflerinin sahneye çağrılmamasına rağmen Fatih Tutak’ın “sanki ilk kez Michelin alıyormuş gibi!” sahneye davet edilmesi, hatta küçük bir seremoni yapılmasıydı.

Sürdürülebilir gastronomi öne çıkıyor

Michelin Yeşil Yıldız, çevreye duyarlı uygulamalarıyla öne çıkan restoranları ödüllendiriyor. 6 yeni restoran çevreye duyarlı yaklaşımları karşılığında Michelin Yeşil Yıldızı ile ödüllendirildi; İstanbul'dan The Barn ve Telezzüz, Muğla'dan Mezra Yalıkavak (Bodrum) ve Agora Pansiyon (Milas), İzmir'den ise Asma Yaprağı, Michelin Yeşil Yıldız almaya hak kazandı. Yeşil Yıldız’lı restoranların sayısının artması da beni sevindirenler arasındaydı.

Bib Gourmand lezzet durakları

Uygun fiyatlarla kaliteli lezzetler sunan restoranlara verilen Bib Gourmand ödülüne bu yıl 9 yeni restoranı listeye ekledi. Yüksek fiyatlardan şikâyet edilen bu günlerde İstanbul'dan Ali Ocakbaşı, Araf İstanbul, Nazende Cadde ve Tatbak; İzmir'den Aslında Meyhane; Muğla'dan ise Arka Ristorante Pizzeria, Beynel ve Agora Pansiyon’un Bib Gourmand ile ödüllendirilmesi de güzel bir haberdi. Lezzetlerini çok sevdiğim Nazende’nin yeri burası mıydı? bilemedim…

Casa Lavanda / Şef Emre Şen

Yeni keşifler

Michelin Rehberi, İstanbul, İzmir ve Muğla'da toplam 22 yeni restoranı daha tavsiye edilenler listesine ekledi. Bu restoranlar arasında İstanbul'dan Çok Çok Pera, Lokanta by Divan, Herise İstanbul, Apartıman Yeniköy, BARN ve Telezzüz; İzmir'den Ortaya Alaçatı, Hus Şarapçılık ve Kasap Fuat Çeşme; Muğla'dan Divia by Maksut Aşkar, Mori, Oi Filoi, Oro by Alfredo Russo ve Kornel gibi farklı mutfaklardan lezzetler sunan mekânlar bulunuyor.

Yetenekli profesyoneller

Michelin Rehberi, gastronomik deneyimin farklı yönlerine katkı sağlayan profesyonelleri de özel ödüllerle onurlandırdı:

Michelin Sommelier Ödülü: OD Urla'dan Yunus Öztürk, Michelin Servis Ödülü: Nicole restoranının servis ekibi, Michelin Genç Şef Ödülü: Mezra Yalıkavak'tan Serhat Doğramacı’nın oldu.

Ödüllerin belli olmasından sonra verilen davete katılan konuklar her sene olduğu gibi farklı farklı yorumlar getirdiler. Kimi ödüller çok yerinde bulunurken bazıları epeyce eleştirildi. Ama bir gerçek var ki içinde kimi kapanmış mekânlar da bulunsa bu seçki, Türkiye gastronomisinin gelişimine katkıda bulunacak önemli mecralardan birisi… İnanıyorum ki her geçen yıl, müfettişlerin de Türkiye’yi daha iyi tanımasıyla seçkide çok daha doğru isimlere ulaşılacak…

Michelin Rehberi 2025 İstanbul, İzmir, Muğla seçkisinin tamamına Michelin Rehberi web sitesinden ve mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.