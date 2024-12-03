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'İlham Veren 100 Kadın' listesi açıklandı: Listede Türkiye'den tek isim yer aldı

BBC, 2024 yılında dünyada ilham kaynağı ve etkili olan 100 kadını açıkladı. Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nadia Murad, tecavüze uğrayan ve bu konuda kamusal alanda mücadele yürüten Gisele Pelicot, oyuncu Sharon Stone gibi isimlerin yer aldığı listeye Türkiye'den Akbelen için mücadele eden muhtar ve çevre aktivisti Nejla Işık girdi.

Haber Merkezi
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'İlham Veren 100 Kadın' listesi açıklandı: Listede Türkiye'den tek isim yer aldı
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BBC, 2024 yılında dünyada ilham kaynağı ve etkili olan 100 kadını duyurdu. 

Listede Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nadia Murad, tecavüze uğrayan ve bu konuda kamusal alanda mücadele yürüten Gisèle Pelicot, oyuncu Sharon Stone, Olimpik atletler Rebeca Andrade ve Allyson Felix, şarkıcı Raye, sanatçı Tracey Emin, iklim aktivisti Adenike Oladosu ve yazar Cristina Rivera Garza da var.

Listeye Türkiye'den Akbelen için mücadele eden muhtar ve çevre aktivisti Nejla Işık girdi.

BBC'de Işık için şu ifadeler yer aldı:

"2024 yerel seçimlerinde Muğla'nın İkizköy mahallesinin muhtarı seçilen çiftçi Nejla Işık, 5 yıldır ormanların talan edilmesine karşı mücadele veriyor.

İkizköy yakınındaki Akbelen Ormanı, bir maden projesi nedeniyle tehlikeye girince Işık ve mahallenin kadınları davalar ve protestolarla ağaç kesimine karşı harekete geçti.

Yürüttükleri çevre kampanyası sırasında polis ile ormanlık alanı savunmak için nöbet tutan protestocular arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandı. Ancak Işık ve diğer köylüler, karşılaştıkları zorluklara ve tehditlere karşı kararlı şekilde mücadele ettiler. Ormana izinsiz girdikleri gerekçesiyle para cezasına da çarptırıldılar (Ceza daha sonra iptal edildi)."

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