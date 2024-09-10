Zenginleşen ülkeler içinde Türkiye kaçıncı sıra yer aldı?

UBS Küresel Servet Raporu 2024'ten alınan verilerle 2010-2023 arasında servetlerindeki artışın en yüksek olduğu ülkeler ortaya çıktı.

Ülkelerdeki “servet”, hane halklarının sahip olduğu finansal varlıklar (örneğin, hisse senetleri) ile reel varlıklar (örneğin evler) toplanarak bu değerden de borçların çıkarılmasıyla elde edilerek bulundu. Tüm servet değerleri ABD Doları cinsinden ölçüldü.

Seçilen 34 ülkede, servetin en hızlı Kazakistan'da büyüdüğü görülürken, petrol, uranyum ve diğer doğal kaynaklara sahip ülke önemli de bir üretici konumunda bulunuyor. Dünya Bankası verilerine göre, Kazakistan’ın GSYİH’si 1990’dan bu yana önemli oranda artarken, 1990’da 27 milyar dolar olan GSYİH, 2023’te 261 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kazakistan’ın hemen ardından, servet 2010'dan bu yana yüzde 185 oranında Çin’de arttı. Bu artışın, şehirleşme, gayrimenkul ve finansal hizmetlere erişimin artması gibi çeşitli makro eğilimlere bağlı olduğu düşünülüyor.

Serveti azalan ülkeler de oldu

Listenin en alt kısmında ise, servet büyümesi negatif olan dört ülke yer alıyor: İspanya, İtalya, Yunanistan ve Japonya.

Birçok Avrupa ülkesi, 2010'ların başında Euro Bölgesi borç krizinden ciddi şekilde etkilenirken, bu durum hane halkı gelirini ve servet birikimini olumsuz etkiledi.

Japonya’da ülke, 2000'lerden bu yana ekonomisini büyütmekte zorlanırken, servet birikimi fırsatları sınırlandı.

Türkiye'de 2010'dan sonra servet yüzde 11 arttı

Türkiye’de servetin yüzde 11 oranında arttığı görüldü. Listede net serveti artan ülkeler içinde en son sırada yer aldı.