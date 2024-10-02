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İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti! Ülkeye girişini yasakladı

İsrail, Ortadoğu’daki gerilimin azaltılması için acil çağrılar yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’i "istenmeyen kişi" ilan etti ve ülkeye girişini yasakladı.

Haber Merkezi
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İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti! Ülkeye girişini yasakladı
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İsrail'in, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek, İran'ın dünkü füze saldırısını "yeterince kınamadığı" için bu kararı aldığı açıklandı.

Guterres, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu

İsrail-Lübnan hattındaki geriliminin yanı sıra İsrail-İran arasında da gerilimin yükselmesiyle BM Genel Sekreteri Guterres, dün yaptığı açıklamada Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınadı, acil ateşkes çağrısında bulundu. Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin dün yazılı açıklama yapmıştı. "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.

Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

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"İsrail'e yönelik saldırıları kesin bir dille kınamayan biri"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Genel Sekreter Guterres hakkında, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kesin bir dille kınayamayan biri, İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor demektir. Bu Genel Sekreter, 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen katliamı ve cinsel vahşeti henüz kınamamış ve Hamas'ın terör örgütü ilan edilmesi için herhangi bir çaba sarf etmemiştir. Hamas, Hizbullah, Husiler ve şimdi de küresel terörün anavatanı olan İran'dan teröristlere, tecavüzcülere ve katillere destek veren bir Genel Sekreter, BM tarihinde bir leke olarak hatırlanacaktır. İsrail, Guterres olsun ya da olmasın, vatandaşlarını savunmaya ve ulusal onurunu korumaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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