İsrail, Lübnan'da bir binaya saldırı düzenledi! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir binadaki daireye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
AA
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Lübnan'ın Sayda kentinde İsrail ordusu tarafından bir binadaki dairelerden biri hedef alındı.
Hava saldırısının ardından dairede yangın çıktı.
Saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Söz konusu saldırıda aynı aileden baba, kızı ve oğlu yaşamını yitirdi.
Bu arada, Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, hedef alınan dairede bir Cemaati İslamiyye yetkilisinin yaşadığını iddia etti.
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