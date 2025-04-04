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İsrail, Lübnan'da bir binaya saldırı düzenledi! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir binadaki daireye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Lübnan'da bir binaya saldırı düzenledi! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan'ın Sayda kentinde İsrail ordusu tarafından bir binadaki dairelerden biri hedef alındı.

Hava saldırısının ardından dairede yangın çıktı.

Saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Söz konusu saldırıda aynı aileden baba, kızı ve oğlu yaşamını yitirdi.

Bu arada, Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, hedef alınan dairede bir Cemaati İslamiyye yetkilisinin yaşadığını iddia etti.

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