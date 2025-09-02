İsrail'de on binlerce yedek asker Gazze’ye yapılacak harekât için silahaltına alındı

İsrail Ordu Radyosu, yaklaşık 40,000 yedek askerin bugün silahaltına alınacağını duyurdu. Ordu, yedeklerin alımına yönelik lojistik hazırlıklarını sürdürdüğünü açıkladı.

Netanyahu'nun başkanlığında toplanan İsrail güvenlik kabinesi Gazze'deki operasyonu genişletme planını geçen ay onaylamıştı. Plan kapsamında savaşın başlarında Hamas ile şiddetli çatışmaların yaşandığı Gazze kentinin ele geçirilmesi hedefleniyor. İsrail, hâlihazırda Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 75'ini kontrol ediyor.

Netanyahu, bakanlar ve Genel Kurmay Başkanı arasında sert tartışma

Pazar gecesi yapılan güvenlik kabinesi toplantısında, harekâtın hızlanmasını isteyen Netanyahu ve bakanlarla ateşkes anlaşmasının kabul edilmesini isteyen Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir arasında sert tartışma çıktı.

Toplantıya katılan dört bakan ve iki askeri yetkilinin aktardığı bilgiye göre, Zamir harekâtın rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını ve hâlihazırda geniş bir alanda operasyon yürüten ordunun yükünü artıracağını söyledi.

Geçen ay da Zamir ile Netanyahu'nun kabinesi arasında benzer tartışmalar yaşanmıştı. Netanyahu, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Hamas'ın son kalesi olarak nitelendirdiği Gazze kentinin ele geçirilmesi için hazırlıkların hızlandırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Fakat Netanyahu'nun ekibinden bir kaynağa ve bir savunma yetkilisinin aktardığı bilgiye göre, ordu 21 Ağustos'taki savaş planlarını onaylama görüşmelerinde Gazze kentine yapılacak muhtemel bir harekâtın rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceği konusunda yeniden uyararak harekâtın en az iki ay daha başlayamayacağını bildirdi.

İsrail’in saldırıları

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 16'sı Gazze kentinde olmak üzere, en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladılar.

Açıklanan rakamlara göre, hayatını kaybedenlerden 5'i bölgenin güneyinde gıda kuyruğunda beklerken, 9'u bir apartmana düzenlenen saldırıda, 7'siyse İsrail tankından açılan ateşle hayatını kaybetti. Yetkililer, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de dört kişinin hayatını kaybettiğini belirttiler.

İsrail ordusu haberin yazıldığı sırada bir açıklamada bulunmadı fakat daha önce yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Gazze kentinin dış kesimlerinde çatışmaya, tünelleri ve askeri altyapıyı imha etmeye ve silahlara el koymaya devam ettiğini belirtmişti.

Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3'ü çocuk olmak üzere 13 Filistinlinin daha yetersiz beslenme ve açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı. Şu ana kadar açlıktan hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 130'u çocuk olmak üzere 361'e yükseldi.