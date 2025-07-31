Rusya'da 6,7'lik bir deprem daha meydana geldi
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6.7 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi.
Rusya nın Kamçatka Yarımadası'nda yeni bir deprem kaydedildi.
Petropavlovsk-Kamçatki şehrine 178 kilometre mesafede yaşanan deprem, Rusya'nın Bilimler Akademisi'nin Jeofizik Ajansı'na göre 6.7 büyüklüğünde.
Sarsıntının şehirden hissedildiği bildirilirken, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Avrupa ve Akdeniz Sismoloji Merkez ise Rusya'nın Kuril Adaları'nda deprem yaşandığını bildirdi.
Sarsıntının büyüklüğü 6.2 olarak duyuruldu.
Rusya'nın Kamçatka bölgesi dün 8.8 şiddetindeki depremle sarsılmıştı.