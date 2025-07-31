Ege Denizi'nde korkutan deprem! Yunanistan ve Türkiye'den hissedildi
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye kıyılarına uzaklığı ise 225 kilometre olarak ölçüldü.
Yunanistan'ın Girit Adası, saat 08.59'da 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girit Adası merkezli deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin Türkiye kıyılarına uzaklığı ise 225 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2025
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-07-31
Saat:08:59:33 TSİ
Enlem:35.03472 N
Boylam:25.99694 E
Derinlik:8.45 km
Detay:https://t.co/edDncxow6a@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi