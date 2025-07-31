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Ege Denizi'nde korkutan deprem! Yunanistan ve Türkiye'den hissedildi

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye kıyılarına uzaklığı ise 225 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde korkutan deprem! Yunanistan ve Türkiye'den hissedildi
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Yunanistan'ın Girit Adası, saat 08.59'da 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girit Adası merkezli deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin Türkiye kıyılarına uzaklığı ise 225 kilometre olarak ölçüldü.

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