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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplu ulaşım ücretsiz oldu

Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da toplu taşıma, 1 Ocak'tan itibaren ücretsiz hale geldi.

Haber Merkezi
İHA
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplu ulaşım ücretsiz oldu
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 1 Ocak'tan itibaren toplu taşıma hizmetleri ücretsiz oldu. Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic tarafından 30 Aralık 2024 tarihinde kabul edilen ve aynı gün resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte başkent sakinleri ve ziyaretçiler, 1 Ocak itibarıyla kentin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya başladı.

Avrupa'da bir ilk

Yaklaşık 1.7 milyon nüfuslu Belgrad, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Avrupa’da toplu taşımanın ücretsiz ve nüfusu 500 binin üstündeki tek şehir oldu. Söz konusu uygulamayla başkentteki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Sabir hareket uygulaması da sona erdi

Sosyal bir tedbir olarak atılan adım çerçevesinde ayrıca toplu taşıma araçlarının hareket saatlerinin sabit tutulması uygulamasına da son verildi. Şehir yöneticileri, karar çerçevesinde ayrıca toplu taşıma araçlarının seferlerinin dinamik bir şekilde belirlendiğini ve şoförlerin ihtiyaçlar çerçevesinde aldıkları sinyalin ardından hareket ettiklerini belirtti. Dinamik sefer tarifesi sayesinde otobüslerin boş seyretmesinin ve sefer çizelgesine yetişmek için bazı duraklara uğramadan ilerlemelerinin önüne geçilmiş olacağı ifade edildi.

"Maliyetini kesin olarak bilmiyoruz"

Belediye Başkanı Sapic, yeni uygulamanın şehre maliyetini kesin olarak bilmediklerini, ancak şimdiye kadar toplu taşımanın sübvansiyonu için yıllık 250 milyon euro ayrıldığını ve yeni uygulamayla buna birkaç on milyon euro daha ilave edilmesini beklediklerini söyledi. Belediye Başkanı, geriye bakıldığında bilet satışından elde edilen gelirlerin toplu taşıma masraflarının yaklaşık yüzde 15’ini karşıladığına dikkat çekti.

Sapic, “Artık aylık ya da yıllık kartlar ya da indirimli biletler olmayacak. Bunun yerine Belgrad, bir sosyal tedbir çerçevesinde Avrupa’da nüfusu 500 binin üzerinde olup ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunan tek şehir olacak. Tallin gibi 450 bin nüfuslu örnekler var, Fransa’da da bazı örnekler bulunuyor. Ancak bunlar 200 ya da 300 bin nüfusa sahip nispeten küçük şehirler” dedi.

Sapic ayrıca 2025 yılı sonuna kadar 2 yaşından büyük tüm otobüslerin yenileneceğini, 2027 yılına kadar ise troleybüs ve tramvayların da yeni araçlarla değiştirilmiş olacağını açıkladı.

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