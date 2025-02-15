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Trump: Verdiğim süre bugün doluyor, İsrail ne yapacağına karar vermeli

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının ardından açıklama yaptı. Trump, “İsrail, bugün tüm esirlerin serbest bırakılması için konulan son tarih hakkında karar vermek zorunda kalacak" dedi.

Haber Merkezi
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Trump: Verdiğim süre bugün doluyor, İsrail ne yapacağına karar vermeli
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında bugün gerçekleştirilen esir takasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail, bugün saat 12.00'de, tüm esirlerin serbest bırakılması için konan son tarih hakkında ne yapacağına karar vermek zorunda kalacak. Amerika Birleşik Devletleri, alacakları kararı destekleyecek" dedi.

Trump’tan esir takası ile ilgili mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında bugün gerçekleştirilen esir takasının ardından mesaj niteliğinde açıklamalar yaptı. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Hamas, Gazze'den 3 esiri serbest bıraktı, bunlardan biri ABD vatandaşıydı. Görünüşe göre iyi durumdalar. Bu, geçen hafta hiçbir esiri serbest bırakmayacaklarına dair yaptıkları açıklamadan farklı bir gelişme" dedi.

 “Tümünün serbest kalması için süre doluyor”

Açıklamasında İsrail’e mesaj gönderen Trump, "İsrail şimdi, bugün saat 12.00'de, tüm esirlerin serbest bırakılması için konan son tarih hakkında ne yapacağına karar vermek zorunda kalacak. Amerika Birleşik Devletleri, alacakları kararı destekleyecek" ifadelerini kullandı.

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