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Ara tatil sona erdi: Öğrenci ve öğretmenler için ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci ve görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen, bu yılın eğitim öğretim dönemindeki ilk ara tatilin ardından yeniden ders başı yaptı.

Haber Merkezi
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Ara tatil sona erdi: Öğrenci ve öğretmenler için ders zili çaldı
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MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 11-15 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenler bu tarihler arasında mesleki gelişimleriyle ilgili seminerlerini okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

Okul tatilleri ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.

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